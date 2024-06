Nowa droga ekspresowa S17 w Lublinie

Lubelski oddział GDDKiA poinformował w poniedziałek, że w ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 16,6 km. Trasa będzie przebiegać nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na przebudowanym węźle Piaski Wschód, gdzie połączy się z trasą S12 Piaski-Dorohusk.

Inwestycja obejmuje budowę: trzech węzłów drogowych (Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.), drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiektów inżynieryjnych, odwodnienia, oświetlenia w obrębie węzłów i systemu zarządzania ruchem. Zamontowane zostaną ekrany akustyczne i zbudowane przejścia dla zwierząt.

Przetargi i decyzje dotyczące wykonawców nowej inwestycji

W przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka wpłynęło 11 ofert. W maju br. lubelski oddział GDDKiA wybrał ofertę firmy Intercor, opiewającą na 695,5 mln zł. Od decyzji odwołali się inni uczestnicy postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania i zobowiązała GDDKiA do ponownej oceny i badania ofert. Tym razem dyrekcja wybrała ofertę konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones za ok. 810 mln zł.

Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. W przypadku braku zastrzeżeń, dokumentacja przetargowa trafi do Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie przejdzie standardową kontrolę. Następnie wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia gwarancji należytego wykonania umowy, po czym strony będą mogły zawrzeć kontrakt.

Realizowane odcinki drogi ekspresowej S17

Droga ekspresowa S17 z Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem będzie liczyć w sumie ok. 125 km. Trwa realizacja trzech odcinków o łącznej długości niespełna 50 km, dla których wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do wojewody o wydanie decyzji ZRID. Chodzi o fragmenty: Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne. Rozpoczęcie budowy planowane jest w tym roku.

W przypadku odcinka Krasnystaw-Izbica GDDKiA ponownie ocenia złożone oferty. Dla odcinka Izbica-Zamość Sitaniec prezes UZP prowadzi obligatoryjną kontrolę przeprowadzonego przetargu.

Fragment ekspresówki między Łopiennikiem a Krasnymstawem uzyskał decyzję środowiskową, natomiast w przypadku odcinka Zamość Sitaniec-Zamość Wschód – procedura jest w toku. Przetargi na realizację obu odcinków GDDKiA planuje ogłosić w przyszłym roku.(PAP)

Autor: Piotr Nowak