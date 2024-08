Drogowcy otworzą dziś ważny odcinek ekspresowej siódemki między Miechowem i Szczepanowicami w Małopolsce. Dzięki temu na północ od Krakowa, a dokładnie od miejscowości Widoma kierowcy będą mieli do dyspozycji blisko 260 km nieprzerwanej drogi ekspresowej do Warszawy. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że przed końcem roku obecna i dawna stolica Polski ostatecznie spięte zostaną trasą szybkiego ruchu. Wtedy oddany ma być 13-kilometrowy odcinek S7 od Widomej do Krakowa.

