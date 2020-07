"85 proc. Krajowego Programu Kolejowego (KPK) to projekty zakończone i na zaawansowanym etapie realizacji. Proces inwestycyjny na projektach PKP PLK jest kontynuowany i nie uległ zahamowaniu. Nie zwalniamy tempa i kontynuujemy realizację Krajowego Programu Kolejowego”- powiedział PAP Merchel.

Dodał, że na budowach realizowane są obecnie roboty o łącznej wartości prawie 50 mld zł, a wartość zakończonych projektów sięga 14 mld zł. "Możemy więc powiedzieć, że 85 proc. KPK to projekty zakończone i na zaawansowanym etapie realizacji” - dodał.

Prezes podkreślił, że zachowanie ciągłości realizacji inwestycji, ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanego. "Wypracowaliśmy z wykonawcami szereg rozwiązań usprawniających i ułatwiających współpracę oraz dodatkowych udogodnień, w tym związanych z regulowaniem płatność" - zaznaczył.

Szef PKP PLK przypomniał, że pod koniec czerwca spółka podpisała największy w historii kontrakt, wart 3,3 mld zł netto, na modernizację trasy Rail Baltica na odcinku Czyżew - Białystok.

"Inne duże projekty, które są w realizacji to: poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni za 1,5 mld zł. Na Śląsku na trasie Katowice - Zebrzydowice zmienia się odcinek Most Wisła - Czechowice-Dziedzice za 1,4 mld zł. W realizacji jest też budowa tuneli kolejowych w Łodzi za 1,3 mld zł. Ważny projekt to +Prace na liniach ze Śląska do trójmiejskich portów, na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki za 1,2 mld zł+” - wymienił szef PKP PLK.

Jak wskazał, nie można pominąć też modernizacji linii średnicowej w Krakowie, wartej w sumie 1 mld zł.

Merchel powiedział, że PKP PLK zakończyły już inwestycje za około 14 mld zł. Największe ukończone kontrakty to odcinek Pilawa - Dęblin w ramach projektu "Warszawa– Lublin, etap I" - ponad 600 mln zł, modernizacja linii 354 Poznań Główny - Chodzież - Piła za 500 mln zł i prace na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze za 400 mln zł, a także prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk za 300 mln zł.

Szef PKP PLK powiedział, że na etapie postępowań przetargowych są inwestycje za 6,7 mld zł - m.in. przebudowa stacji Warszawa Zachodnia, na którą w najbliższych dniach ma zostać podpisana umowa.