Jak podano, oferta łączy się z ulgami ustawowymi np., jeśli pasażer podróżuje w dziećmi w wieku szkolnym, to oprócz obniżenia ceny biletu o 30 proc., dziecko skorzysta tak jak dotychczas z ulgi szkolnej 37 proc. a w przypadku studentów oprócz 30 proc. upustu będą oni korzystać również, jak do tej pory z ustawowej ulgi 50 proc.

Oferta "Taniej z Bliskimi" obowiązuje w pociągach kategorii TLK i IC, najbardziej popularnych połączeniach stanowiących 80 proc. wszystkich wyjeżdżających w trasy. Aby skorzystać z tej ulgi trzeba kupić bilet w przedsprzedaży od 30 dni do 1 dnia przed odjazdem. Obowiązuje ona w klasie 1 i 2.

Tomasz Gontarz z zarządu przewoźnika podkreślił, że PKP Intercity liczy, iż dzięki tej ofercie wielu Polaków zostawi swój samochód na podjeździe lub w garażu i wybierze podróż na urlop transportem kolejowym.

"Wielu pasażerów zwracało nam uwagę na to, że transport kolejowy się opłaca, bo jest tańszy w obliczu wysokich cen benzyny a także jest tani, gdy podróżujemy indywidualnie. W sytuacji, gdy podróżuje więcej osób to ceny biletów się kumulują w przeciwieństwie do transportu samochodowego, gdy cena benzyny rozkłada się na liczbę pasażerów. Stąd oferta +Taniej z Bliskimi+" - uzasadnił Gontarz.

Dodał, że bilet rodzinny na dotychczasowych zasadach będzie obowiązywał w pociągach kategorii komercyjnych, czyli ekspresach Intercity i ekspresach Pendolino. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka