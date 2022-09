"17 sierpnia br. w siedzibie Polskich Kolei Państwowych S.A. podpisano Kartę Grupy PKP - wielostronną umowę wieńczącą trwające kilka lat prace nad utworzeniem holdingu Grupy PKP. Głównym celem jego powołania jest wzmocnienie pozycji rynkowej polskiej kolei oraz jej dalszy rozwój" - czytamy w komunikacie.

W skład holdingu Grupy PKP weszło, oprócz Polskich Kolei Państwowych S.A., dziewięć spółek pozostających w bezpośredniej zależności od PKP, czyli: PKP Cargo, PKP Intercity, PKP Informatyka, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP Telkol, Xcity Investment, CS Natura Tour oraz Kolejowe Zakłady Łączności, a także osiem przedsiębiorstw zależnych pośrednio: PKP Intercity Remtrak, Wars, PKP Cargo Terminale, PKP Cargotabor, PKP Cargo Service, PKP Cargo Connect, Cargosped Terminal Braniewo oraz Transgaz.

"Mam nadzieję, że [...] efekt synergii wynikający z utworzenia holdingu Grupy PKP spowoduje, że znaczenie polskiej kolei na arenie międzynarodowej jeszcze bardziej wzrośnie" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, cytowany w komunikacie.

"Powołanie holdingu sprawi, że polska kolej będzie jeszcze bardziej konkurencyjna w kontekście otwarcia rynku przewozów kolejowych, a także lepiej zarządzana. Umożliwi to jej dynamiczny rozwój, wzmocni potencjał biznesowy, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na wiele obszarów jej działania, w tym między innymi na dalszy rozwój usług w segmencie pasażerskim" - powiedział prezes PKP Krzysztof Mamiński.

Utworzony holding posiada strukturę otwartą. Członkiem grupy PKP może zostać każdy podmiot, prowadzący działalność na rzecz podstawowej działalności grupy PKP, podkreślono.

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP. Jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2021 r. miała 4,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

