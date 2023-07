W 1993 roku ówczesne miasto wojewódzkie, Łomża, straciło dostęp do kolei i nie odzyskało go po dziś dzień. To trzecie największe miasto w województwie podlaskim. Teraz, w ramach rządowego programu budowy i odbudowy linii i połączeń kolejowych Kolej Plus, ma być znowu aktywnie podłączona do sieci kolejowej.

Czas przejazdu najszybszego pociągu z Łomży do Białegostoku powinien wynosić 1 h 35 min.

W Łomży mieszka 60 tys. osób, a w znajdujących się przy linii kolejowej gminach - kolejne 22 tys. Umowa podpisana przez przedstawicieli PLK SA oraz samorządu województwa podlaskiego zakłada rewitalizację linii kolejowej z Łap przez Śniadowo do Łomży, co umożliwi powrót połączeń pasażerskich na tej trasie. "Po zakończeniu prac pociągi między Łomżą i Łapami pojadą z maksymalną prędkością 80-100 km/h. Czas przejazdu najszybszego pociągu z Łomży do Białegostoku, po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, powinien wynosić 1 h 35 min. Szacuje się, że z połączenia kolejowego miesięcznie skorzysta średnio ok. 24 tys. podróżnych." - czytamy w komunikacie.

Dalej Ministerstwo Infrastruktury informuje: "Na objętym projektem odcinku linii kolejowej o długości 77 km przewiduje się odtworzenie kolejowej infrastruktury do obsługi ruchu pasażerskiego. Realizacja inwestycji umożliwi przyjmowanie pociągów regionalnych i składów dalekobieżnych. Nowe perony będą dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonej mobilności. Wygodne perony, wyposażone w wiaty, ławki, oznakowania i oświetlenie LED zapewnią dostęp do pociągów w Konarzycach, Kozikach, Śniadowie (nowy przystanek Śniadowo Łącznica), Czachach-Kołakach, Kuleszach Kościelnych i Sokołach."

Według informacji MI "Budżet prac zaplanowanych w ramach projektu wynosi 430 mln zł, w tym blisko 366 mln zł z budżetu państwa oraz 64,5 mln (15 proc.) ze środków samorządu województwa. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i robót zaplanowano na III kwartał tego roku, prace budowlane na lata 2025 – 2028."