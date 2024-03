To pod względem liczby pojazdów największy w historii przewoźnika przetarg taborowy. Postępowanie ciągnęło się dość długo, bo zostało ogłoszone pod koniec 2022 roku. Rok później przewoźnik otworzył oferty. Złożyło je dwóch producentów: H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania oraz Newag z Nowego Sącza. Ostatecznie wygrał producent ze stolicy Wielkopolski.

Nowe wagony

Na realizację projektu PKP Intercity, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, zabezpieczyło kwotę 4,2 mld zł brutto. Przewoźnik będzie mógł skorzystać z prawa opcji i zamówić dodatkowych 150 wagonów. Wówczas kwota zamówienia zwiększy się do 6,3 mld zł. W ramach przetargu zakupione zostaną wagony różnego typu. Po zakończeniu dostaw w opcji podstawowej park taborowy PKP Intercity wzbogaci się o: 38 wagonów przedziałowych 1. klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową, 40 wagonów przedziałowych 2. klasy, 80 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy, 38 wagonów przedziałowych 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, 40 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów, 38 wagonów restauracyjnych, 26 wagonów dzienno-nocnych, które zapewnią wygodne przejazdy w nocy. W przypadku skorzystania z prawa opcji, które rozszerzy zamówienie do łącznie 450 wagonów, każda z kategorii taboru będzie poszerzona o dodatkowe jednostki.

Zawrotna prędkość na międzynarodowych trasach

Nowe wagony będą mogły rozpędzać się do 200 km/h. Będą one homologowane na sieci kolejowe Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy. Według planów PKP Intercity nowe wagony będą mogły obsługiwać trasy: Warszawa – Poznań – Berlin, Warszawa – Poznań – Szczecin, Warszawa – Katowice – Bohumin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Szczecin, Gdynia – Poznań – Wrocław – Praga czy Kraków/Wrocław – Bohumin.

We wnętrzach pasażerowie zobaczą nowy wystrój. Pojawią się tam m.in. zmienione materiały, kolorystyka i oświetlenie. Pasażerowie skorzystają m.in. z WiFi, systemu indywidualnego oświetlenia, gniazd elektrycznych i USB. Wagony zostaną także wyposażone w klimatyzację i system informacji pasażerskiej. W środku zaplanowano także przestrzeń przeznaczoną dla rodziców podróżujących z dziećmi. Znajdą one miejsce do zabawy. Zmienią się również wagony restauracyjne, które mają zyskać bardziej kameralne i klimatyczne wnętrze. Dostawy wagonów mają zakończyć się w 2028 roku.