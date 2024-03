Rzecznik wyjaśnił, że przedmiotem zapytania o informację jest dostawa 395 wagonów osobowych, w tym 71 wagonów pierwszej klasy przedziałowych/ bezprzedziałowych, 72 wagonów 2 klasy przedziałowych, 108 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, 36 wagonów 2 klasy przedziałowych przystosowanych do przewozu osób z ograniczoną mobilnością, 72 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych przystosowanych do przewozu rowerów z co najmniej 8 hakami na rowery i 36 wagonów restauracyjnych. Wszystkie wagony mają być wyposażone w klimatyzację.

Przystosowane do prędkości 200 km/h i wyposażone m.in. w bezprzewodowy internet

Wagony mają mieć pozwolenia na eksploatację w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, Słowacji, na Węgrzech i Litwie. Pojazdy mają być przystosowane do prędkości 200 km/h i wyposażone m.in. w bezprzewodowy internet, gniazda 230V i gniazda USB.

Na początku marca PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na dostawę 300 nowych wagonów. Wartość projektu to ponad 4 mld 238,5 mln zł brutto. Za realizację dostaw będzie odpowiadać firma H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych z siedzibą w Poznaniu. Kontrakt zawiera też prawo opcji na dodatkowe 150 wagonów. Wartość kontraktu z opcją to 6 mld 357,9 mln zł.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów, zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie i zaoferować podróżnym wysoki standard podróży. Aby to osiągnąć, spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

PKP Intercity przeznaczyło już 11 mld zł na modernizację swojego taboru. Spółka zmodernizowała już ponad 900 wagonów, a od marca do floty przewoźnika dołączy kolejnych 40 wagonów po modernizacji. Spółka kupiła też 81 nowych wagonów. PKP Intercity zmodernizowało ponadto 167 lokomotyw i kupiło 43 nowe. W maju i czerwcu tego roku spółka otrzyma kolejne nowe lokomotywy typu Griffin. Spółka zmodernizowała ponadto 14 EZT-ów typu ED74 i kupiła 12 nowych EZT-ów typu FLIRT.

autor: Łukasz Pawłowski