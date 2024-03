Zmiany w PKP SA i PKP Intercity

Dziś zbiera się rada nadzorcza spółki PKP SA. Niewykluczone, że dojdzie do zmian personalnych. Najpewniej prezesem zarządu przestanie być Krzysztof Mamiński. Zmiany w PKP SA otworzą drogę do roszad w PKP Intercity. Tam też szykowane są zmiany personalne. Według naszych informacji po ponad 8 latach przerwy na fotel szefa spółki może wrócić Janusz Malinowski, który zastąpi na tym stanowisku Marka Chraniuka. Jednym z głównych zadań nowego zarządu będzie lepsze wykorzystanie taboru. – Teraz 40 proc. wagonów stoi w krzakach. To jest sytuacja całkowicie patologiczna. Proszę sobie wyobrazić przewoźnika lotniczego, zwłaszcza prywatnego, którego 40 proc. floty nie lata. To jest całkowicie niemożliwe – mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Według niego prowadzi to do niemożności przewiezienia wszystkich chętnych, co ma miejsce zwłaszcza latem. Wprawdzie przewoźnik z roku na roku obsługuje coraz większą liczbę podróżnych (w 2023 r. obsłużył 68 mln pasażerów), ale według Malepszaka dzięki lepszemu wykorzystaniu taboru pasażerów mogłoby być jeszcze więcej.

Kwestia przeglądów

Odstawione na bocznice wagony często nie mają wykonanego obowiązkowego przeglądu. Przed skierowaniem taboru na tory trzeba by wykonać zatem niezbędne remonty.

Rozkład jazdy PKP Intercity

Według Malepszaka niebawem zaczną się także prace nad lepszym rozkładem jazdy PKP Intercity. Chodzi m.in. o to, żeby lepiej wykorzystać możliwości zmodernizowanych torów. Piotr Malepszak zapowiada też usprawnianie systemu sprzedaży biletów PKP Intercity. Postawiony ma być m.in. nacisk na wprowadzenie dynamicznych cen. System biletowy ma także lepiej współpracować z systemami zagranicznymi.