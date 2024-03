Jak wskazał wiceszef MI, wybudowanie dwóch odcinków kolei dużych prędkości – Warszawa-Łódź i równolegle Łódź-Wrocław – przyniosłoby największe skrócenie czasu przejazdu.

Szybciej na trasie Warszawa-Wrocław

„Prace mogłyby się zacząć w drugiej połowie 2026 r. Gdyby tylko powstał pierwszy fragment o długości 120 km między Sieradzem a Czernicą Wrocławską, to czas przejazdu z Warszawy do Wrocławia skróciłby się już do trzech godzin. Takie przyspieszenie moglibyśmy mieć ok. 2032-33 r. Ta część jest łatwiejsza, na płaskim terenie, bez tuneli i kosztownych prac” – powiedział Piotr Mamalepszaklepszak.

Grunty kolejowe do zagospodarowania

Powiedział także, że projekt remontu linii średnicowej w Warszawie powinien zostać dopracowany. Zwrócił też uwagę na grunty kolejowe w środku stolicy i stwierdził, że nie rozumie, czemu nie przewidziano ich zagospodarowania.

„Zagospodarowanie jest też możliwe nad tunelem kolejowym w kierunku centrum. Pamięta pan te wizualizacje z wieżowcami hen-hen w górę? Mamy tu najcenniejsze grunty w środku miasta i przygotowujemy inwestycję na sto lat. Nie możemy zmarnować tej szansy i nie zabudować tego terenu” – stwierdził wiceminister.

