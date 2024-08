Nowe możliwości zatrudnienia dla pracowników PKP Cargo w stołecznym MZA

W komunikacie wskazano, że podpisany list intencyjny umożliwia rekrutację przez stołeczne MZA pracowników PKP Cargo na stanowiska, w których spółka prowadzi rekrutację.

"Poszukiwani pracownicy, w zależności od stanowiska mogą liczyć na profesjonalne szkolenia i przygotowanie zawodowe w różnych grupach. Korzyści jakie wynikają z tej współpracy to nie tylko realna pomoc, ale przede wszystkim umożliwienie rozwoju kompetencji i nowe możliwości zawodowe" - przekazano.

Dziewiąty list intencyjny otwiera nowe ścieżki kariery dla 1500 pracowników

Kolejowy przewoźnik zaznaczył, że podpisane porozumienie z MZA jest dziewiątym listem intencyjnym; dzięki możliwe jest zatrudnienie łącznie ponad 1500 pracowników PKP Cargo w innych spółkach partnerskich. "Wszystkie te programy już są lub będą realizowane w najbliższych tygodniach" - przekazano.

Miejskie Zakłady Autobusowe to spółka Miasta Stołecznego Warszawy, jest największym przewoźnikiem autobusowym w Polsce, a jej historia sięga ponad 100 lat.

Rozmiar floty i operacje Miejskich Zakładów Autobusowych

Flota MZA liczy około 1400 autobusów obsługujących niemal 200 linii zwykłych, przyśpieszonych, ekspresowych oraz nocnych. Każdego roku przewozi około pół miliarda pasażerów na terenie samej Warszawy oraz aglomeracji stołecznej. Tabor MZA składa się z niskopodłogowych autobusów marek Solaris, Autosan, MAN, Mercedes oraz Solbus. Wszystkie są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz wózków dziecięcych. Większość z nich jest wyposażona w klimatyzację, monitoring oraz system elektronicznej informacji pasażerskiej.

W czwartek PKP Cargo w restrukturyzacji informowało o podpisaniu listu intencyjnego na zatrudnienie do 100 osób z PGE Energetyka Kolejowa, która ma rekrutować m.in. maszynistów, dyspozytorów i mechaników.

Kolejne porozumienia PKP Cargo w ramach restrukturyzacji

W ciągu ostatnich miesięcy spółka PKP Cargo podpisała także listy intencyjne dotyczące zatrudniania pracowników kolejowego przewoźnika towarowego m.in. z Polregio, PKP Intercity, PKP PLK i Pesą.

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest PKP Cargo. Wtedy też sąd wyznaczył zarządcę, którym jest Izabela Skonieczna-Powałka.

PKP Cargo w procesie restrukturyzacji i planowane zwolnienia grupowe

Dzień wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Spółka poinformowała wtedy, że szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia wyniesie ok. 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych sięgną ok. 423,4 mln zł.

Pod koniec maja br. zarząd spółki zdecydował o skierowaniu do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Zaproponował też rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron układu. W czerwcu zaś podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 27 czerwca zdecydował o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Przyczyny trudnej sytuacji PKP Cargo

Według PKP Cargo trudna sytuacja spółki jest konsekwencją błędów i zaniechań poprzedników. Wskazano, że chodzi szczególnie o tzw. decyzję węglową, która była realizowana w latach 2022-2023.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji. (PAP)

