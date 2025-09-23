Czy polskie firmy mają szanse?

Premier powiedział we wtorek podczas targów kolejowych TRAKO, że przed wystąpieniem „dopadli” go prezesi firm jak Newag czy Pesa.

- Rzucam takie serdeczne wyzwanie, panowie prezesi. My będziemy w najbliższych godzinach, dniach rozpisywali to historyczne zamówienie na Kolej Dużej Prędkości. I wykluczam z mojego myślenia nieobecność takich firm w tej szlachetnej – niech ona będzie bezwzględna, ale też szlachetna – konkurencji - podkreślił Tusk.

- Nie wiem, czy przyjmujecie panowie to wyzwanie. W imieniu wszystkich w to zaangażowanych zapraszam do tego wielkiego przedsięwzięcia – bijcie się o to historyczne zamówienie, jego skala będzie imponująca, a nam tak bardzo zależy, aby polskie firmy, polscy specjaliści, polscy wykonawcy byli wiodącymi partnerami w tych bardzo ambitnych przedsięwzięciach – powiedział Donald Tusk.