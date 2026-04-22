Niemiecki gigant odwoła 20 tys. lotów. Decyzja dotyczy też części tras do Polski

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 11:58
W związku z przyspieszonym zakończeniem działalności linii CityLine, do października Lufthansa odwoła około 20 tys. krótkodystansowych lotów – poinformowała agencja dpa, powołując się na komunikat spółki. Zmiany, obejmujące m.in. połączenia z Polską, mają pomóc w ograniczeniu zużycia paliwa.

Trasy do zawieszenia

Pierwsze 120 lotów, zaplanowane do końca maja, odwołano w poniedziałek. Pasażerowie, których to dotyczyło, zostali o tym powiadomieni.

Zgodnie z planami Lufthansy zawieszone mają zostać połączenia między Frankfurtem nad Menem a Bydgoszczą, Rzeszowem i norweskim Stavanger.

Dziesięć tras zostanie przekierowanych na inne huby obsługiwane przez Lufthansę. Dotyczy to połączeń do: Gdańska, Wrocławia, Heringsdorfu, Stuttgartu (Niemcy), Cork (Irlandia), Lublany (Słowenia), Rijeki (Chorwacja), Sibiu (Rumunia), Trondheim (Norwegia), Tivatu (Czarnogóra).

Lufthansa obsługuje huby lotnicze we: Frankfurcie nad Menem, Monachium, Wiedniu, Zurychu, Brukseli i Rzymie.

Korekta nierentownych lotów krótkodystansowych

„Korekty rozkładu zmniejszają liczbę nierentownych lotów krótkodystansowych w całej siatce połączeń Lufthansy” – poinformował niemiecki przewoźnik w oświadczeniu. Ma to pozwolić na zaoszczędzenie ok. 40 tys. ton paliwa lotniczego, którego cena dla Lufthansy podwoiła się od rozpoczęcia przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi.

Jak podała dpa, prócz wprowadzanych ograniczeń przewoźnik rewiduje też planowane trasy w dłuższym terminie. Zaktualizowane rozkłady lotów na lato mają zostać opublikowane pod koniec kwietnia.

W reakcji na rosnące ceny paliwa lotniczego oraz trwające spory pracownicze Lufthansa zakończyła w sobotę, szybciej niż planowano, działalność swojej linii Cityline. Przewoźnik zapewnił, że jego zaopatrzenie w paliwo lotnicze w najbliższych tygodniach jest zabezpieczone.

Źródło: PAP
Rosyjskie niebo dzieli rynek. Chińskie linie zyskują przewagę: 2350 nowych połączeń
Rosyjskie niebo dzieli rynek. Chińskie linie zyskują przewagę: 2350 nowych połączeń
Paraliż lotniczy w Niemczech. Setki lotów odwołanych. Tych lotnisk warto unikać
Paraliż lotniczy w Niemczech. Setki lotów odwołanych. Tych lotnisk warto unikać
Europie zabraknie paliwa lotniczego? Niepokojący głos z Komisji Europejskiej
Europie zabraknie paliwa lotniczego? Niepokojący głos z Komisji Europejskiej
Zobacz
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
