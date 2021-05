„Obserwując bardzo powolny wzrost ruchu pasażerskiego w kwietniu br. w porównaniu z sezonem zimowym 2021 mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą systematyczny powrót pasażerów na krakowskie lotnisko” - ocenił we wtorek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Według niego fundamentami powrotu podróżnych na lotnisko, a co za tym idzie do do Krakowa i Małopolski będą: stopniowe uwalnianie obostrzeń w branży turystycznej, narodowa akcja szczepień oraz regulacja zasad sanitarnych na poziomie europejskim i światowym.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku obsłużył blisko 2,6 mln pasażerów, czyli o 69 proc. mniej niż rok wcześniej.