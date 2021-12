Jak mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Horała, teren preferowanej inwestycji jest mniej więcej o połowę mniejszy od wcześniejszego obszaru rezerwacji, czy programu dobrowolnych nabyć.

"Obejmuje on ok. 520 budynków mieszkalnych (...) na ok. 3 tys. 800 działek ewidencyjnych" - wskazał wiceszef resortu infrastruktury. Dodał, że według szacunków ten teren zamieszkuje obecnie nieco ponad 1 tysiąc osób.

Jak przekazała spółka CPK, preferowana lokalizacja Portu Solidarność jest ograniczona od północy miejscowościami Szymanów i Kaski, od zachodu przebiega częściowo między miejscowościami Maurycew w Teresinie i Aleksandrów w Wiskitkach, na południu m.in. przez Janówek i Stary Drzewicz, a od wschodu granicą jest ul. Południowa w Starej Pułapinie.

Horała zapewnił, że preferowana lokalizacja spełnia m.in. kryteria środowiskowe, wymogi techniczne i ekonomiczne. Podkreślił, że ważnym czynnikiem przy wyborze tego terenu były względy społeczne. "To, żeby minimalizować negatywne skutki społeczne, żeby było jak najmniej kolizji z istniejącymi zabudowaniami, żeby nie było kolizji z ważnymi obiektami kulturowymi - takim przykładem mogą być choćby cmentarze; ludzie, którzy pochowali swoich bliskich nie chcieliby, żeby teren cmentarza był przenoszony" - stwierdził.

Według CPK obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność obejmuje miejscowości: na terenie gminy Baranów: Kaski i Nowa Pułapina (częściowo) oraz Buszyce, Drybus, Wyczółki, Strumiany Dolne i Górne (w całości); na terenie gminy Teresin: Elżbietów i Szymanów (częściowo) oraz Maurycew, Pawłówek i Skrzelew (w całości); na terenie gminy Wiskitki: Janówek, Nowy Drzewicz, Nowy Oryszew, Oryszew-Osada i Stary Drzewicz (częściowo) oraz Duninopol, Podbuszyce, Podoryszew i Stara Wieś (w całości).

Spółka CPK przekazała, że preferowana lokalizacja lotniska zostanie w przyszłym roku uszczegółowiona w ramach dalszych prac nad master planem. Ostateczna decyzja o lokalizacji Portu Solidarność zostanie określona w decyzji środowiskowej, a następnie w decyzji lokalizacyjnej. Po jej wydaniu spółka CPK przejdzie do pozyskiwania tych nieruchomości, które do tej chwili nie będą jeszcze w jej posiadaniu.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta, Magdalena Jarco