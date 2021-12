Otwarcie podziemnego dwukilometrowego przejazdu pozwoli połączyć nie tylko gotowe odcinki Południowej Obwodnicy Warszawy (trasa S2), ale także dobiegającą do stolicy od zachodu i od wschodu autostradę A2. W praktyce oznacza to rewolucję komunikacyjną nie tylko dla aglomeracji, lecz także dla ruchu tranzytowego np. z Lublina do Poznania czy z Łodzi do Siedlec. Znacznie skróci się także droga dla setek tirów, które codziennie jeżdżą z Europy Zachodniej na Białoruś czy do Rosji. Teraz muszą omijać stolicę szerokim łukiem wąską drogą nr 50 przez Mszczonów, Grójec, Górę Kalwarię i Kołbiel. Przez stolicę nie będą mogły przejeżdżać jedynie w godzinach 7-10 i 16-20. Wpuszczenie ruchu ciężarowego na trasę S2 oznacza jednak, że znacznie wzrośnie hałas w warszawskich dzielnicach - w Wilanowie czy w Wawrze.