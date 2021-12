Według ekspertów w tym przypadku podwyżki mogą się odbić nie tylko na kieszeniach podróżnych, ale także uderzyć w samego przewoźnika. – Koleje Mazowieckie zapominają o tym, że podwyższanie cen biletów nie zawsze prowadzi do wzrostu przychodów. To najprostsza metoda, ale nie zawsze skuteczna, bo w obliczu zwiększających się cen biletów pasażerowie mogą szukać innych środków transportu – mówi Karol Trammer, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Z Biegiem Szyn”. – Cennik jest dostosowany do poziomu wynagrodzeń aglomeracji warszawskiej, ale jednocześnie firma obsługuje peryferie województwa, gdzie poziom zamożności jest niższy. Dla tych pasażerów kolejna podwyżka może być nie do zaakceptowania. Jeśli zrezygnują z podróży koleją, dla przewoźnika podwyżka de facto może oznaczać spadek przychodów – mówi Trammer. Uważa, że Koleje Mazowieckie powinny wziąć przykład ze spółki Polregio, która na wielu odcinkach wdraża promocyjną ofertę „Połączenie w dobrej cenie”. Stworzono ją m.in. po to, by w określonych rejonach ożywić przewozy kolejowe. Oferta uwzględnia warunki lokalne i konkurencję np. przewoźników autobusowych. – Kiedy kilka lat temu wdrażano ją na niektórych trasach Pomorza Zachodniego, okazało się, że obniżenie cen biletów przyciągnęło tak wielu podróżnych, że w efekcie przychody wzrosły – mówi Trammer.