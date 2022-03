Jako przyczynę podano spadek ruchu pasażerskiego z powodu zachodnich sankcji.

Agencja przypomniała, że Stany Zjednoczone i Europa zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych, co skłoniło Moskwę do odwetu poprzez nałożenie tego samego środka. Sankcje odcięły także dostawy samolotów i części zamiennych do Rosji. Reuters podał, że od 16 marca część pracowników Szeremietiewa poszło na urlopy i otrzymało dwie trzecie wynagrodzeń.

Szeremietiewo, jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk w Europie przed wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku, stało się węzłem komunikacyjnym łączącym wschód i zachód.

15 marca br. zamknięto dwa z pięciu terminali pasażerskich i wycofano z eksploatacji jeden z pasów startowych, powołując się na „narzucone ograniczenia w międzynarodowym transporcie lotniczym”.

Firma zamroziła też czasowo wszystkie swoje projekty inwestycyjne.