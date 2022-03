"Po dwóch latach przerwy, spowodowanej sytuacją pandemiczną w Indiach, LOT wznowił rejsy do Delhi. Połączenie będzie obsługiwane dreamlinerami w wersji 787-8 i 787-9 trzy razy w tygodniu, a od maja – pięć razy w tygodniu" - poinformował LOT w informacji prasowej.

Pierwszy Boeing 787 Dreamliner do stolicy Indii wystartuje we wtorek, 29 marca, o godzinie 18.25. Lot potrwa osiem godzin, w tym czasie samolot pokona ponad 7000 kilometrów.

LOT przekazał, że w maju uruchomiona zostanie trasa pasażerska Warszawa-Mumbaj, dreamliner LOT-u poleci tam 31 maja o godzinie 15.40. Rejs potrwa ok. 8 godzin, w tym czasie samolot pokona ok. 6500 kilometrów. Rejsy do Mumbaju będą się odbywać we wtorki i soboty.

"Indie są jednym z najbardziej egzotycznych kierunków w naszej siatce połączeń. Cieszymy się, że po przerwie związanej z pandemią, nasze dreamlinery mogą znów lądować na lotnisku w Delhi. Zapewnienie bezpośredniego połączenia jest bardzo ważnym elementem zacieśniania współpracy polsko-indyjskiej. To również świetna oferta dla Polaków, którzy wybiorą Indie na swój wakacyjny kierunek. Jestem przekonany, że pasażerowie z Delhi i Mumbaju także docenią połączenie, które w komfortowy sposób umożliwi im dotarcie do wielu miast Europy, a także USA i Kanady" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

LOT podkreślił, że Indie są siódmą gospodarką świata i najważniejszym polskim partnerem gospodarczym w Azji Południowej. "Możliwości współpracy możemy upatrywać w branżach, w których polskie firmy przodują. Są to m.in. zielone technologie, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze czy sprzęt medyczny"- przekazano.

W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei Południowej i na Sri Lance. Połączenia dalekiego zasięgu obsługuje Boeingami 787 Dreamliner.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów). (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta