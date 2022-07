Związki zawodowe SITCPLA oraz USO wezwały do prowadzenia 24-godzinnych strajków od poniedziałku do czwartku, począwszy od 8 sierpnia 2022 roku do 7 stycznia 2023 roku.

Przedstawiciel związku SITCPLA uważa, że pracownicy „nie mają innej opcji”, jak tylko zwiększyć skalę protestów po tym, jak Ryanair zwolnił 11 członków załogi, a przeciw kolejnym 100 osobom wszczął postępowanie dyscyplinarne.

Wezwanie do strajków to kolejna zła wiadomość dla branży lotniczej. W czasie obecnego sezonu turystycznego odwołano już tysiące lotów z powodu braku siły roboczej oraz strajków pracowników.

"Niewielkie zakłócenia"

Ryanair ogłosił jednak, że udało się dojść do porozumienia z głównym hiszpańskim związkiem zawodowym CCOO na temat płac, grafików oraz dodatków dla personelu pokładowego, zaś firma spodziewa się niewielkich zakłóceń.

Ostatnie strajki pracowników ze związków USO oraz SITCPLA były “słabo wspierane”. W ciągu ostatnich trzech miesięcy mniej niż 1 proc. lotów z oraz do Hiszpanii zostało odwołanych z powodu pracowników – napisał Ryanair w oświadczeniu. Przewoźnik przewiduje, że w czasie sezonu zimowego zakłócenia ruchu będą „minimalne, lub żadne”.

Ostatnie z obecnych strajków na 10 hiszpańskich lotniskach, na których działa Ryanair, mają zakończyć się w czwartek.