Spółka CPK poinformowała we wtorek, że ogłosiła przetarg na projektowanie Obiektów Wspierających przyszłego Portu Solidarności. CPK podała, że komisja przetargowa będzie przede wszystkim oceniać doświadczenie biur projektowych.

"Podstawowym przedmiotem zamówienia są prace i usługi projektowe związane z przygotowywaniem dokumentacji wielobranżowych, czyli projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych i budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz innych niezbędnych opracowań koniecznych do otrzymania zgód projektowych. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem, np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych" – stwierdzono w komunikacie CPK.

Wyjaśniono w nim, że projektowanie zostało podzielone na dwa zakresy i umowy ramowe. Szacowana wartość każdej z nich wynosi 250 mln zł.

"W ramach pierwszej architekci opracują projekty m.in.: wieży kontroli ruchu lotniczego (ATCT), centrum operacyjnego lotniska, obiektów służb ratowniczo-gaśniczych (ARFF), sortowni odpadów, biur służb meteorologicznych i policji, budynków utrzymania i zarządzania lotniskiem czy magazynów i hangarów. Druga umowa ramowa będzie obejmowała m.in. sporządzenie projektów terminali cargo, sortowni towarów, budynków służb i administracji, parkingów wielopoziomowych, hoteli czy przestrzeni handlowych" – przekazano.

Spółka CPK poinformowała także, ze przetarg ma charakter nieograniczony i że udział w nim mogą wziąć zarówno polskie biura projektowe jak i podmioty z zagranicy. W jego wyniku zostanie wyłonionych do 15 firm. Termin składania ofert dla pierwszego zakresu umowy ramowej upływa 7 września 2022 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (PAP)

