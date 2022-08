Reklama

Rosnąca inflacja odbija się na kosztach podróży. Jak podkreśla Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy internetowego biura podróży eSky.pl, wzrosty cen biletów lotniczych są pokłosiem wielu czynników, które w tym roku nałożyły się na siebie w tym samym czasie.

„Na cenę, którą widzimy w ofercie linii lotniczych, mają wpływ m.in. ceny paliwa lotniczego, opłaty lotniskowe i nawigacyjne, popyt, a także kursy walut" – wyjaśnia rzecznik eSky.pl. „Wysoki popyt po-covidowy, wahania kursu walut, w szczególności osłabienie złotego i euro do dolara, jak również skokowy wzrost cen paliwa lotniczego w związku z trwającą wojną w Ukrainie" – to czynniki, które spowodowały, iż podróże lotnicze są droższe niż w 2021 roku.

„Należy jednak mieć na uwadze, że choć wzrost cen biletów lotniczych jest dwucyfrowy względem 2021 roku, to jeśli porównamy je do okresu sprzed pandemii, wzrosty będą oscylować na poziomie kilku procent” – uważa Rymkiewicz.

Przeciętny koszt wakacji w lipcu i sierpniu 2022 r. (w przypadku klienta biura podróży) jest o prawie 400 zł wyższy niż w ubiegłym roku. W 2022 r. trzeba zapłacić ok. 2670 zł, rok wcześniej było to ok. 2280 zł – wynika z danych Travelplanet.pl, o których informuje DGP.

Gdzie Polacy wybierają się na urlop jesienią?

„Obecnie jest półmetek wakacji i Polacy powoli zaczynają rezerwować krótkie podróże typu city-break”– zaznacza Deniz Rymkiewicz.

Jakie zagraniczne kierunki są najczęściej wybierane przez Polaków na najbliższe miesiące?

Rzym, Mediolan, Palermo, Neapol, Wenecja (Włochy);

(Włochy); Barcelona, Madryt (Hiszpania);

(Hiszpania); Paryż (Francja);

(Francja); Lizbona, Porto (Portugalia).

Jak dodaje rzecznik eSky.pl, wielu Polaków decyduje się również na wypoczynek nad morzem poza sezonem (m.in. we wrześniu i na początku października).

Do najpopularniejszych kierunków zalicza się też:

Bari (Włochy);

(Włochy); Malaga, Majorka (Hiszpania);

(Hiszpania); Madera (Portugalia);

(Portugalia); Korfu, Kreta, Rodos (Grecja).

„Co ciekawe, obserwujemy w eSky.pl, iż tej jesieni jest duże zainteresowanie podróżami do Stanów Zjednoczonych w tym Nowego Jorku, Chicago, czy Los Angeles. Zainteresowanie wyrażone liczbą wyszukiwań jest wyższe o 67 proc. w porównaniu do jesieni 2021 roku, kiedy USA zniosły tzw. ”travel ban”, a zainteresowanie wystrzeliło” – opowiada rzecznik eSky.pl.

Gdzie jest najtaniej? Jakie podróże zdrożały?

Jakie kierunki można zaliczyć do tych najtańszych w tym roku? Rzecznik eSky.pl wymienia: Włochy i Chorwację. „Dotyczy to równie podróży dłuższych, czy krótkich city-breaków. Średnia cena biletu lotniczego w obie strony do Włoch oscyluje w granicach 500 zł, a do Chorwacji 680 zł. Bilety lotnicze do tych krajów najmniej podrożały względem 2021 roku” – podkreśla Rymkiewicz.

Największe wzrosty cen wakacji w porównaniu z poprzednim rokiem dotyczą tras z Polski do Portugalii i Hiszpanii. „Średnio ceny lotów w jedną stronę wzrosły o 52 proc. i 32 proc., a w obie strony o 42 proc. i 26 proc.. Zawsze rekomendujemy podróżnikom zakup biletów z odpowiednim wyprzedzeniem, a także biletów w obie strony, co pozwala sporo zaoszczędzić [...]” – radzi rzecznik eSky.pl.

Problemy na lotniskach zniechęcają do podróży?

W ostatnich tygodniach na wielu lotniskach (m.in. w Europie) pojawiły się utrudnienia ze względu na braki kadrowe wśród personelu. Organizowano strajki pracowników. Opóźnienia i odwołane loty dotyczyły m.in. Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

Oto lotniska, gdzie było najwięcej opóźnień (w okresie od 26 maja do 19 lipca 2022 r.):

Toronto Pearson International Airport 52,5 proc. (Kanada) ;

; Frankfurt Airport 45,4 proc. (Niemcy) ;

; Paris Charles de Gaulle Airport 43,2 proc. (Francja) ;

; Amsterdam Airport Schiphol 41,5 proc. (Holandia) ;

; London Gatwick Airport 41,1 proc.(Wielka Brytania) ;

; Heathrow Airport 40,5 proc. (Wielka Brytania) ;

; Munich Airport 40,4 proc. (Niemcy) ;

; Athens International Airport 37,9 proc. (Grecja);

W Europie w ostatnich miesiącach utrudnienia najczęściej wpływały na zmianę planów pasażerów Amsterdam Airport Schiphol, gdzie odwołano 3,9 proc. lotów we wspomnianym okresie.

Źródło: Statista

Utrudnienia dla pasażerów nie przełożyły się na widoczny spadek zainteresowania podróżami samolotem. „Zarówno w maju, czerwcu, jak i lipcu nie zanotowaliśmy zmniejszonego zainteresowania podróżami lotniczymi ze względu na utrudnienia na lotniskach” – mówi rzecznik eSky.pl. „Należy zwrócić uwagę na fakt, że po pandemii Polacy planują podróże z krótszym wyprzedzeniem, co pozwala na elastyczne podejście do planowania podróży. Jednak jako eksperci od latania rekomendujemy zakup biletów z większym wyprzedzeniem, co pozwala zaoszczędzić pieniądze”.