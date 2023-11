W wywiadzie dla TVP Info, pełnomocnik rządu wskazał, że projekt CPK został tak "zakotwiczony", że jego zamknięcie nie będzie łatwe. Wyjaśnił, że jest to wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, które od początku było przewidziane nie na jedną, dwie czy nawet trzy kadencje rządu. I - jak zaznaczył - "został on tak zaprojektowany i umocowany, żeby ciężko mu było zaszkodzić".

Reklama

Projekt za unijne pieniądze

Reklama

Powiedział, że przeciwnicy inwestycji musieliby najpierw zmienić ustawę o CPK, a - jak przypomniał - "prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że CPK jest jednym z kluczowych dla Polski projektów i będzie go bronił korzystając ze swoich prezydenckich uprawień. Poza tym - jak mówił - CPK jest wpisany do sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), czyli znalazł się na liście głównych szlaków komunikacyjnych w UE. "To jest nasze zobowiązanie wobec partnerów z UE do wspólnego tworzenia systemu transportowego" - wskazał.

Zaznaczył też, że część projektów związanych z CPK otrzymało już dofinansowanie ze środków UE i rezygnacja z ich realizacji oznaczałaby konieczność zwrotu pieniędzy. Dodał również, że kilka przedsięwzięć związanych z CKP zostało wpisanych do Krajowego Planu Odbudowy.

Inwestycja o znaczeniu strategicznym

Wyraził nadzieję, że rozsądek, dbałość o państwo i elementarna gospodarność zwyciężą u polityków KO, którzy zapowiadali wstrzymanie realizacji CPK. Powiedział też, że inwestycja ma nie tylko istotne znacznie dla rozwoju Polskich Linii Lotniczych LOT i całej gospodarki, ale jest też strategiczna dla bezpieczeństwa państwa.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

autorka: Ewa Wesołowska