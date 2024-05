Nie kasujemy Centralnego Portu Komunikacyjnego. My go optymalizujemy – zarzeka się Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik ds. CPK. Poglądy polityka Koalicji Obywatelskiej przeszły sporą metamorfozę.

W poprzedniej kadencji Sejmu jako wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. przeskalowanych inwestycji i przymusowych wywłaszczeń jawił się jako przeciwnik inwestycji, zwłaszcza budowy dużego przesiadkowego lotniska w Baranowie. Trzy dni po wygranych przez obecną koalicję wyborach na łamach DGP mówił, że nowy rząd najpewniej nie będzie budował lotniska w Baranowie. – Wszystko wskazuje na to, że projekt jest mocno przeskalowany i niedopasowany do potrzeb, a co za tym idzie, może być zbyt drogi w stosunku do efektów – stwierdził. Dodał, że rosnący ruch lotniczy będzie mogło obsłużyć powiększone lotnisko Okęcie oraz porty w regionie. Po powołaniu w grudniu na stanowisko pełnomocnika ds. CPK obiecał, że po przeprowadzeniu audytów pierwsze wnioski i rekomendacje dla rządu będą ogłoszone pod koniec I kw. 2024 r.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »