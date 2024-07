Nowy rozkład lotów Lufthansy. Które połączenia zostały zawieszone?

Od 29 czerwca obowiązuje nowy rozkład lotów, ale to nie koniec zmian. Swiss International Air Lines, w związku z napiętą sytuacją na granicy Libanu z Izraelem, do końca lipca zawiesza nocne połączenia do Bejrutu. Czy konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na resztę rynku lotniczego?