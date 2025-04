Kontynuacja pierwszej fazy

Projekt będzie realizowany przez sześć miesięcy do września 2025 r. i jest kontynuacją pierwszej fazy, kontrakt na realizację której spółka zdobyła w 2023 r.

ICIA ma świadczyć usługi konsultacyjne we wszystkich obszarach działalności CPK, w tym w zakresie bezpieczeństwa, stref bezpieczeństwa lotniska, telekomunikacji (IT/ICT), oznakowania informacyjnego, rozwoju planów przepływu pasażerów w terminalach i projektowania ruchu dojazdowego – czytamy w komunikacie.

"Chcemy pomyślnie zrealizować ten projekt doradczy na bazie wyników poprzednich projektów realizowanych w Polsce" – oświadczył prezes IIAC, Li Hag Dze, nawiązując również do umowy na doradztwo strategiczne dla CPK zawartej w 2021 r.

Lotnisko Incheon w Korei Płd.

Incheon, główne międzynarodowe lotnisko Korei Płd., zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o budowie została podjęta po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r. w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu. W ubiegłym roku Incheon obsłużył przeszło 70 mln pasażerów.

Czym jest CPK?

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Krzysztof Pawliszak (PAP)