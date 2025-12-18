Cyfryzacja to fundament nowoczesnej kolei

Według niego cyfryzacja jest fundamentem rozwoju kolei. - Mówi się, że kolej ma być punktualna, sprawna, bezpieczna. Mówimy więc o kolei cyfrowej, w której pasażer czuje się bezpiecznie. Wychodząc z domu wie, że pociągiem bezpiecznie dojedzie do celu. Szybko, punktualnie – dodaje.

- Kolej jest wielobranżowa obejmując: budownictwo, automatykę, energetykę, telekomunikację czy też informatykę. W każdym z tych obszarów widoczny jest znaczący postęp w zakresie cyfryzacji, począwszy od “cyfrowego bliźniaka” poprzez zaawansowane systemy bezpieczeństwa i diagnostyki wykorzystujące elementy AI oraz BigData a skończywszy na zaawansowanych systemach ułatwiających wsparcie i obsługę pasażerów – dodaje ekspert.

Jak podkreśla bezpieczeństwo kolei ma wiele wymiarów, należą do nich bezpieczeństwo pasażera, infrastruktury, bezpieczeństwo energetyczne kolei, ale i bezpieczeństwo dostępu do danych.

- Ten ostatni wymiar bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo cyfrowe jest integralnym elementem nowoczesnej kolei. Począwszy od wytworzenia produktu, poprzez jego wdrożenie, używamy i jesteśmy zgodni z metodologią Cyber Security Resilience Act. Sami w większości przypadków wytwarzamy komponenty, które są składowymi naszych rozwiązań – mówi Adam Szymankiewicz.

Dostawca wielokrotnie sprawdzony

Jeżeli nie mogą być one wytworzone w ramach firmy, a istnieje konieczność pozyskania ich od stron trzecich, przeprowadzane są rygorystyczne testy polegające np. na symulowanych atakach, również z wykorzystaniem profesjonalnych hakerów. - Nasze urządzenia są równie testowane również z użyciem sztucznej inteligencji. Jeżeli wykryjemy jakąkolwiek dziurę w oprogramowaniu, w komponentach fizycznych, które używamy do produkcji naszych rozwiązań, natychmiast tą dziurę łatamy – podkreśla dyrektor.

Traktujemy cybersecurity jako obszar, który jest integralnie związany z cyfrowym rozwojem kolei. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby budować aplikacje/systemy, które są niebezpieczne dla klienta. Aktywnie uczestnicząc w pracach zespołów standaryzacyjnych dbamy o to, aby nasze produkty spełniały wymogi rynku.

Automatyzacja, standaryzacja, cyfryzacja – rosnące trendy

Siemens Mobility posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów sygnalizacyjnych w Europie w tym na tak wymagających i innowacyjnych rynkach jak Norwegia, Austria, Szwajcaria.

- Dostarczamy tam kompletną infrastrukturę, wyposażoną w elementy cyfrowe. Wdrażamy tam także technologię Signaling X – zintegrowany system, zapewniający interoperacyjność różnych urządzeń zamontowanych na poszczególnych odcinkach i stacjach kolejowych. Zastosowanie technologii cyfrowych pozwala m.in. na zwiększenie przepustowości na istniejących liniach oraz węzłach kolejowych. Jednocześnie koncepcja ta wyposażona jest odpowiedni poziom zabezpieczeń na poziomie Cybersecurity oraz otwarte interfejsy Eulynx – dodaje Adam Szymankiewicz.

Rozwiązania z obszaru infrastruktury kolejowej Siemens Mobility z innych krajów są także implementowane w Polsce.

- Jesteśmy częścią programu modernizacji polskiej sieci kolejowej. Jednym z jego elementów jest wprowadzenie systemu ETCS/ERTMS tworzącego podstawę cyfrowej kolei. Zrealizowaliśmy m.in. projekt ETCS poziomu 1 na linii 226 pomiędzy Pruszczem Gdańskim, a Portem Gdańsk Północ, zwiększając przepustowość i bezpieczeństwo na tym odcinku. Dodatkowo od wielu lat dostarczamy także polskim producentom urządzenia pokładowe do pojazdów, zgodne z najnowszym wzorcem – powiedział ekspert.

Firma wprowadza także projekty w zakresu autonomicznej jazdy (ATO) – między innymi w systemach metra oraz kolei aglomeracyjnej (projekt w Hamburgu).