Harmonogram inwestycji potrzebny

Frankiewicz-Boniecka wskazywała, że inwestycje w kolej powinny być odpowiednio zaplanowane pod kątem finansowania. Apelowała przy tym o lepszą koordynację działań między stroną rządową, samorządami i przewoźnikami, zaznaczając, że banki w Polsce dysponują potencjałem do finansowania wielu projektów - zarówno w obszarze nowych technologii, jak i modernizacji taboru czy infrastruktury - ale potrzebują do tego jasno określonych planów.

Zdaniem przedstawicielki Banku Pekao S.A. najbliższe lata będą wiązały się ze spiętrzeniem inwestycji, co wymaga starannie przygotowanego harmonogramu oraz jego przekazania instytucjom finansowym. Dzięki temu banki będą mogły dostosować nie tylko sposób finansowania, ale także moment jego uruchomienia, czy to w formie kredytów, czy emisji długu kapitałowego.

Szczyt inwestycyjny tuż-tuż

Frankiewicz-Boniecka wyraziła nadzieję, że dzięki takiemu podejściu sektor finansowy i kolejowy wspólnie przejdą „suchą stopą” przez szczyt inwestycyjny, który - jak przypominała - został zaplanowany na lata 2026–2028.

Debatę zorganizowaną przez „Dziennik Gazeta Prawna”, honorowym patronatem objął minister infrastruktury.