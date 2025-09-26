Refleksja nad inwestycjami potrzebna

Jak podkreślał, taki jubileusz to wyjątkowa okazja nie tylko do podsumowań, lecz także do refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed koleją i nad jej rolą w polityce unijnej.

Zwracał uwagę, że kolej – jako środek transportu prospołeczny i proekologiczny – wymaga zmian w wymiarze społecznym. Jego zdaniem kluczowe jest, aby regulacje i polityka transportowa były sprawiedliwe społecznie. Kraśniewski akcentował, że przy planowaniu inwestycji i działań przewoźników nie można pomijać kwestii dostępności, rozumianej jako kierowanie oferty do wszystkich grup społecznych.

Wykluczenie komunikacyjne rośnie

Podkreślał, że wykluczenia komunikacyjne w Polsce już występują, a prognozy wskazują, że problem ten może dotyczyć coraz szerszych grup. Zagrożeni są nie tylko seniorzy, ale również dzieci i młodzież do 19. roku życia.

Debatę zorganizowaną przez „Dziennik Gazeta Prawna”, honorowym patronatem objął minister infrastruktury.