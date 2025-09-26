Nowy rodzaj kolei w Polsce

- Będzie to pierwsza w Polsce linia bez semaforów, odmienna od znanej nam kolei konwencjonalnej, a jednocześnie spójna z krajowym systemem, wypełni historyczne luki w układzie połączeń, sięgające czasów zaborów - podkreślał Piotr Rachwalski.

Nowa linia realnie skróci czas podróży między czterema z pięciu najważniejszych ośrodków: połączy Warszawę z Łodzią oraz obie te metropolie z Wrocławiem i Poznaniem. Skrócenie czasu przejazdu będzie spektakularne - do Wrocławia zaplanowano dojazd w okolicach 100 minut, podczas, gdy dziś pociągi jadą średnio 3-4 godziny, a samochód 4-5 godzin. Dzięki temu kolej stanie się konkurencyjna nie tylko względem aut, ale i wobec krajowych połączeń lotniczych, dając niskoemisyjną alternatywę transportową.

Rozbudowa kolei to wyzwania infrastrukturalne

- To duże wyzwania technologiczne i energetyczne: kolej dużych prędkości korzysta z zasilania 2×25 kV AC, więc musimy nauczyć się pracy na prądzie zmiennym i przy wyższych prędkościach. Jesteśmy na to gotowi. Wszystko po to, by stworzyć realną alternatywę transportową i odpowiedzieć na wyzwania klimatyczne – dodał Piotr Rychwalski.

Debatę zorganizowaną przez „Dziennik Gazeta Prawna”, honorowym patronatem objął minister infrastruktury.