Nowoczesny tabor potrzebny PKP

Przedstawiciel PKP Intercity był jednym z uczestników debaty „Czy kolej pchnie Polskę XXI w. na nowe tory?”, zorganizowanej przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Jak poinformował, spółka wchodzi w okres największego programu inwestycyjnego w swojej historii. Jak zaznaczał, choć w debacie wiele mówiono o ograniczonej dostępności środków finansowych, problem ten w mniejszym stopniu dotyka PKP Intercity, które korzysta z różnych źródeł zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.

Hawrylak podkreślał, że spółka obficie korzysta z Krajowego Planu Odbudowy - ponad 2,1 mld zł na poczet przyszłych inwestycji już zostało zabezpieczonych, a ponad połowa tej kwoty już trafiła na konta PKP Intercity. Wskazywał także na przygotowania do nowej perspektywy finansowej, w tym programu FEnIKS, które zbiegają się z harmonogramem zaplanowanych inwestycji.

Pierwsze nowoczesne jednostki przed 2030 r.

Dyrektor wyjaśniał, że priorytetem na najbliższe lata jest zakontraktowanie kluczowych inwestycji w nowoczesny tabor - w tym piętrowe i szybkie elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). Celem jest, aby pierwsze jednostki pojawiły się jeszcze przed otwarciem rynku kolejowego w 2030 r., tak aby spółka mogła startować w przetargach z odpowiednio przygotowaną flotą.

Debatę zorganizowaną przez „Dziennik Gazeta Prawna”, honorowym patronatem objął minister infrastruktury.