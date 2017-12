Jak przypominają przedstawiciele Kraków Airport, bezpośrednie połączenia z Krakowa do stolicy Ukrainy powracają po sześciu latach przerwy. Połączenia do największego portu lotniczego na Ukrainie - lotnisko Kijów-Boryspol początkowo będą realizowane sześć razy w tygodniu, a od 8 stycznia codziennie z wykorzystaniem samolotów typu Embraer 145 Regional. Lot trwa 1 godzinę 45 minut.

„Oferta nowego, tradycyjnego przewoźnika lotniczego i poszerzenie siatki połączeń o wschodni kierunek potwierdza atrakcyjność gospodarczą i turystyczną Małopolski” - ocenił prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Władze portu zwracają uwagę, że Kraków to drugie najbardziej znane miasto i trzecie w rankingu najlepszych miast do inwestowania i mieszkania wśród obywateli Ukrainy. Stolicę Małopolski w zeszłym roku odwiedziło 110 tys. ukraińskich turystów, co daje 158 proc. więcej niż rok wcześniej. W Krakowie uczy się ponad 5 tysięcy ukraińskich studentów, a ponad 90 proc. wszystkich zagranicznych uczniów w Krakowie stanowią obywatele tego państwa.

Z kolei Kijów – zaznaczają – to od 1993 r. miasto bliźniacze Krakowa. Stolica Ukrainy jest ważnym węzłem komunikacyjnym, ośrodkiem turystycznym, przemysłowym i edukacyjnym, a także gospodarzem licznych międzynarodowych targów.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło blisko 5 mln pasażerów, a prognoza na ten rok zakłada odprawienie około 5,2 miliona osób.

W zimowym rozkładzie lotów, który obowiązuje od 30 października znalazło się 89 bezpośrednich połączeń regularnych do 23 krajów. Oferuje je 15 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska: Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, EL Al, Eurowings, Finnair, Jet2.com, KLM, Lufthansa, Norwegian, PLL LOT, Ryanair, SWISS International Air Lines, Skandynawskie Linie Lotnicze SAS oraz Ukraine International Airlines.

>>> Czytaj też: Polska jako jedyny kraj UE wsparła Komisję Europejską w sporze ws. Apple