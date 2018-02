DM BZ WBK obniżył zalecenie dla ING BSK do 'sprzedaj', wycena w górę do 215,3 zł



Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK obniżyli rekomendację dla ING Banku Śląskiego do "sprzedaj" z "trzymaj" i podnieśli cenę docelową akcji do 215,3 zł z 207,1 zł, wynika z raportu datowanego na 5 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję wysokości 219,5 zł, zaś w poniedziałek ok. godz. 11:45 kurs akcji wynosił 202,5 zł po spadku o 0,25% wobec ostatniego zamknięcia.

"Aktualizujemy nasze prognozy dotyczące zysku na akcję w latach 2018/19/2020P (wzrost o 0%/1%/4%) i podnosimy cenę docelową do 215,3 zł, ale obniżamy rekomendację do „Sprzedaj". Uważamy, że wg konsensusu prognozy zysków na rok 2018P są zawyżone (zakładane średnie zyski kwartalne w wysokości 416 mln zł, +20% r/r) i będą musiały zostać skorygowane. Ponadto w kolejnych latach wzrost zysku na akcję może również rozczarować, biorąc pod uwagę dość małą wrażliwość marży odsetkowej netto banku na stopy procentowe" - czytamy w raporcie.

"Nasze prognozy zysków na lata 2018-2020P są o 6-7% niższe od konsensusu, ponieważ uważamy, że wzrost portfela kredytów i wzrost bilansu w latach 2018-2019E (10%/7% CAGR) przełoży się na zasadniczo solidny (15%), ale słabszy od rynkowego wzrost zysku na akcję. W związku z tym nie widzimy uzasadnienia dla obecnej premii dla wskaźnika P/E 11%/20% dla zysków na lata 2018/19P" - czytamy dalej.

(ISBnews)