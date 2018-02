Portfel zamówień ZUE wynosi ok. 2,1 mld zł, potencjalnie - ok. 2,4 mld zł



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE to obecnie ok. 2,1 mld zł, a potencjalnie (z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty w przetargu) - ok. 2,4 mld zł, podała spółka.

"Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego [15 lutego] , spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2,1 mld zł. Dodatkowo spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu o wartości 330 mln zł, co daje łączną wartość potencjalnego portfela zleceń ok. 2,4 mld zł, a posiadany potencjał pozwala na pozyskiwanie kolejnych kontraktów" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)