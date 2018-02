Recykl otrzymał niemal 20 mln dofinansowania od PARP na budowę nowego zakładu



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Grupa Recykl podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na niemal 20 mln zł dofinansowania do budowy nowego zakładu, poinformowała spółka. Zlokalizowana w Chełmie linia produkcyjna będzie dedykowana do wytwarzania innowacyjnych dodatków stabilizujących do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, otrzymywanych z wykorzystaniem materiałów uzyskiwanych w procesie recyklingu opon, niezbędnych w budowie nawierzchni asfaltowych.

"21 lutego br. grupa podjęła decyzję o zawarciu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dofinansowanie projektu wdrożenia innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA. Istotną częścią projektu jest budowa w latach 2018-2020 nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie w woj. lubelskim o pow. 7,2 tys. m2, w którego skład wchodzić będzie linia produkcyjna z zapleczem laboratoryjnym i kontroli jakości, hala oraz sprzęt niezbędny do obsłużenia zwiększającego się wolumenu przetwarzanych zużytych opon. Spółka przewiduje uruchomienie produkcji w nowym zakładzie w IV kw. 2019 r. Na ostateczny terminarz prac wpływać będzie harmonogram otrzymywania decyzji administracyjnych. 19,99 mln zł stanowi dofinansowanie pochodzące od Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozostałe 13,3 mln zł stanowić będą środki własne spółki" - czytamy w komunikacie.

"Rozpoczynamy realizację kroku milowego w rozwoju Grupy Recykl S.A. Wsparcie PARP pozwala nam wdrożyć na masową skalę innowacyjną technologię wytwarzania dodatków stabilizujących do mieszanek SMA, z wykorzystaniem kordu tekstylnego. Tym samym pozyskamy zupełnie nowych odbiorców z nowego dla spółki rynku budownictwa drogowego w Polsce i Europie. Zakład produkcyjny w Chełmie w kilkuletniej perspektywie stanie się jednym z najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju w Europie i świecie" - powiedział wiceprezes Grupy Recykl Maciej Jasiewicz, cytowany w materiale.

Nowymi produktami zainteresowane będą firmy budujące nawierzchnie asfaltowe. Badania prowadzone w latach 2015-2017 wskazują na zwiększoną odporność na koleinowanie, działanie wody czy przemarzanie nawierzchni drogowych. Produktami tradycyjnymi z kolei mogą być zainteresowani wytwórcy wyrobów gumowych oraz kompozytów polimerowo-gumowych, głównie dla rynku automotive, wytwórcy nawierzchni sportowych oraz cementownie i odlewnie żeliwa. W założeniach przeznaczeniem min. 30% produkcji będzie sprzedaż zagraniczna, głównie do Niemiec, Czech, Białorusi i Chin. Spółka prowadzi rozmowy handlowe z partnerami zagranicznymi i identyfikuje zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty, podano również.

"Harmonogram inwestycji rozłożono na 3 lata, co sprzyja realizacji scenariusza finansowania przedsięwzięcia. Nie wykluczamy skorzystania z długu bankowego, gdzie mamy w sporej części niewykorzystane linie kredytowe" - wskazał dyrektor finansowy i członek zarządu Grupy Recykl Zbigniew Fleszar.

Spółka nadal będzie prowadzić prace badawczo-rozwojowe, w czym pomogą środki pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W II poł. grudnia 2017 r. spółka podpisała dwie umowy o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych na łączną kwotę ok. 3 mln zł (całkowita wartość projektów wynosi 5,2 mln zł). Prace dotyczą opracowania technologii dewulkanizacji gumy metodą ciągłą oraz stworzenia mieszanek gumowych do zastosowań przemysłowych, podano także.

"Z jednej strony, wprowadzimy nowy produkt w postaci dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, z drugiej strony, pracujemy nad technologiami przetwórstwa granulatu gumowego, tak by mógł znaleźć zastosowanie w produkcji nowych wyrobów gumowych, a w tym w produkcji opon i innych wyrobów głównie dla przemysłu samochodowego. Niewykluczone, że nowy zakład w Chełmie zaoferuje klientom także takie produkty" - podsumował Jasiewicz.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.

(ISBnews)