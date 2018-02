Przedsprzedaż Novaturas na sezon letni wzrosła do 61,1 tys. na koniec ub.r.



Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Przedsprzedaż Novaturas na sezon letni 2018 wyniosła 61,1 tys. pasażerów na koniec ub.r. wobec 33,2 tys. rok wcześniej, podała spółka. Na koniec 2016 r. przedsprzedażą objętych było 20,1 tys. pasażerów.

"Novaturas znacznie zwiększył ofertę na sezon letni 2018. Novaturas ma wysoki udział przedsprzedaży w całym programie, co sprawia, że przyszłe przychody są bardziej przewidywalne, zapewniając stabilność działalności firmy. Liczba zamówień na lato w 2018 dynamicznie rośnie, co potwierdza rosnący popyt na produkty turystyczne na rynkach działalności grupy" - czytamy w prezentacji.

Spółka zwróciła też uwagę na stale rosnący udział przedsprzedaży - w 2017 r. przedsprzedaż stanowiła 31% całej oferty na sezon letni wobec 21% w 2016 r. i 16% w 2015 r.

Novaturas rozpoczyna ofertę dziś, od book-buildingu, i spodziewa się, że pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie przypadnie ok. 21 marca.

Łączna wartość oferty publicznej Novaturas, licząc według ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, ustalonej na poziomie 13,5 euro (56,11 zł) może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

(ISBnews)