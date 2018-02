"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA odkryło nowe wielohoryzontowe złoże gazu ziemnego na głębokości 700 m. Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze prowadzone są w gminie Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Otwór poszukiwawczy Nowe Sioło-1 jest obecnie na etapie prób złożowych. Wstępne analizy wskazują zdolności wydobywcze na poziomie 20 mln m3 gazu rocznie. Analiza końcowych pomiarów geofizycznych wskazuje na obecność kilku horyzontów gazonośnych" - czytamy w komunikacie.



"To kolejne w ostatnim czasie odkrycie na Podkarpaciu. Z dużym powodzeniem stosujemy tam nowe metody poszukiwań. Planujemy w tym rejonie jeszcze dwa otwory poszukiwawcze i dopiero wtedy będziemy mogli określić potencjał zasobowy. Pozwoli nam to także na opracowanie strategii zagospodarowania tych płytko zalegających horyzontów gazowych" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.



Nowe odkrycie leży na północ od złoża gazu ziemnego Lubaczów i na południowy-wschód od złoża gazu ziemnego Lubliniec-Cieszanów. PGNiG ma wyłączność na prowadzenie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na terenie tej koncesji, podano również.



Spółka ogłosiła niedawno wstępne wyniki nowych badań największego w Polsce złoża Przemyśl. Wynika z nich, że zasoby wydobywalne z tego złoża mogą być większe o prawie 25%, niż wcześniej szacowano, co oznaczać może dodatkowe 20 mld m3 gazu ziemnego do wydobycia.



W trakcie prac na Podkarpaciu PGNiG stosuje metody sejsmiczne 3D, które pozwalają na bardzo dokładne określenie budowy geologicznej potencjalnego obszaru zalegania złóż. Badania prowadzone są na powierzchni łącznej 1,5 tys. km2. Powstałe w ich efekcie zdjęcie sejsmiczne będzie największym tego typu w Europie, podsumowano.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.



(ISBnews)