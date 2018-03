Krzysztof Szlaga został powołany do zarządu Ciechu od 12 III



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ciechu powołała Krzysztofa Szlagę w skład zarządu od 12 marca br., podała spółka.

"Rada nadzorcza emitenta powołała z dniem 12 marca 2018 r. pana Krzysztofa Szlagę do zarządu emitenta, jako członka zarządu" – czytamy w komunikacie.

Krzysztof Szlaga w latach 2013-2018 pracował w Lubelskim Węglu "Bogdanka". Od końca marca 2016 r. do połowy lutego 2018 r. był prezesem tej spółki. Wcześniej pracował m.in. w Ruchu, CTL Logistics i Roland Berger Strategy Consultants.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

