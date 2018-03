Newag ma umowę z woj. świętokrzyskim za 36,08 mln zł na dostawę 2 EZT



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Newag zawarł umowę z województwem świętokrzyskim na dostawę dwóch czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usługi utrzymania EZT do poziomu P3, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 36,08 mln zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych.

"Dostawy EZT będą wykonywane na podstawie uzgodnionego harmonogramu, a całość dostaw zostanie wykonana do 25.02.2019 r." - czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za każdy EZT po wykonaniu dostawy danego EZT. Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy, podano również.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.



