NWZ Serinusa zgodziło się na kontynuację działalności po przeniesieniu na Jersey



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Serinus Energy przyjęli uchwałę nadzwyczajną zatwierdzającą kontynuację działalności spółki po przeniesieniu siedziby z Kanady na Jersey na Wyspach Normandzkich oraz przyjęcie przez spółkę nowych dokumentów statutowych spółki po kontynuacji, obejmujących zmiany dotychczasowych dokumentów statutowych spółki, w tym zmianę firmy spółki na "Serinus Energy Plc", przy czym o przeprowadzeniu każdej z tych czynności zadecyduje rada dyrektorów, poinformowała spółka.

"Decyzja rady dyrektorów o realizacji kontynuacji zapadnie równolegle ze spodziewanym zatwierdzeniem złożonego w trybie uproszczonym wniosku spółki o dopuszczenie wszystkich istniejących i przyszłych akcji spółki do notowania na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange" - czytamy w komunikacie.

29 stycznia Serinus Energy informował, że chce zwrócić się do akcjonariuszy o zgodę na zmianę miejsca siedziby spółki z prowincji Alberta (Kanada) na wyspę Jersey na Wyspach Normandzkich oraz wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, jednocześnie wycofując swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

