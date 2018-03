Movie Games ma nowego prezesa, podtrzymuje plany debiutu na NewConnect w br.



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Prezesem zarządu Movie Games został Mateusz Wcześniak, do zarządu dołączył także Maciej Miąsik, natomiast dotychczasowy prezes Aleksy Uchański objął nową pozycję Head of Strategy, podała spółka. Movie Games podtrzymał jednocześnie plan debiutu na NewConnect w tym roku.

"Zmiany w zarządzie nie wpływają na modyfikację strategii i celów spółki na rok 2018, wśród których znajduje się wydanie 10 premierowych tytułów, rozszerzenie oferty o pozycje na nowe platformy, a także debiut na rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.

"Movie Games przygotowuje zarząd do nadchodzącego - zapowiadanego na 2018 rok - IPO. Prezesem spółki został Mateusz Wcześniak - jej współzałożyciel i dotychczasowy wiceprezes zarządu, a wcześniej przewodniczący rady nadzorczej Movie Games. Równocześnie, poprzez kontrolowane przez siebie podmioty finansowe - Mateusz Wcześniak jest największym akcjonariuszem spółki" - czytamy w komunikacie.

Do zarządu Movie Games dołączył Maciej Miąsik, dotychczasowy członek rady nadzorczej, który od sierpnia 2017 roku realizuje dla firmy swoją autorską grę.

"Miąsik jest weteranem polskiego rynku gier, jego pierwsze dzieło, 'Electro Body', ukazało się w 1992 roku. W 1995 gra, którą współtworzył - 'FireFight' - została wydana przez ElectronicArts. Na początku XXI wieku odpowiadał za produkcję pierwszych dwóch części 'Wiedźmina' w CD Projekt Red. W zeszłym roku jego znakomicie przyjętą grę 'Beat Cop' wydało 11bit Studios. Miąsik wykłada produkcję gier na wielu uczelniach i aktywnie działa w stowarzyszeniu Indie Games Polska, reprezentującym polskich niezależnych twórców gier" - czytamy dalej w komunikacie.

"Bazując na swoim doświadczeniu i kompetencjach postaram się wnieść wartość do każdego z projektów Movie Games. Nowe obowiązki, związane z dołączeniem do zarządu spółki nie zmieniają dotychczasowych planów związanych z moją autorską produkcją w Movie Games - nieprzerwanie pracuję nad swoją nową grą, którą ujawnimy w ciągu kilku tygodni" - powiedział Miąsik, cytowany w komunikacie.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego, od 25 lat związanego z branżą gier komputerowych i Mateusza Wcześniaka, fana gier z doświadczeniem w sektorze finansowym. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku.

(ISBnews)