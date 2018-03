Novaturas ustalił cenę emisyjną na 10,5 euro, w Polsce 44,13 zł za akcję



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas została ustalona na 10,5 euro. Cena akcji dla inwestorów w Polsce wynosi 44,13 zł, podała spółka.

„Ostatecznie oferta obejmie 2 104 648 akcji, tj. 27% akcji spółki, sprzedawanych przez część z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO), czyli podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors" – czytamy w komunikacie.

Łączna wartość oferty publicznej wyniesie tym samym 22,1 mln euro (około 92,9 mln zł), a kapitalizacja spółki wg ostatecznej ceny akcji w ofercie publicznej sięgnie 82 mln euro (około 344,5 mln zł), podano także.

„Inwestorom indywidualnym zostaną przydzielone 121 902 akcje, które stanowią 5,8% wszystkich akcji oferowanych. Zapisy złożone przez inwestorów indywidulanych zostaną zredukowane o ok. 40%" – czytamy dalej.

Oferta jest przeprowadzana w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki są również oferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.

Akcje Novaturas zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na obu giełdach to 21 marca 2018 r.

"Bardzo się cieszę, że Novaturas wkrótce zadebiutuje na parkietach w Warszawie i Wilnie. To duży sukces – jest to pierwsza znacząca oferta publiczna akcji na Litwie od 2010 roku. Jednocześnie, to pierwsze IPO oferowane inwestorom na trzech rynkach, z notowaniami w Warszawie i Wilnie. Przeprowadziliśmy transakcję przy dość napiętej sytuacji na lokalnych i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Dzięki naszemu debiutowi spółka stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych i finansowych. Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami. Jestem przekonany, że dzięki naszym dobrym osiągnięciom oraz solidnej komunikacji z rynkiem, pozyskamy w przyszłości kolejnych inwestorów, którzy będą chcieli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju" - powiedział dyrektor generalny Novaturas Linas Aldonis, cytowany w komunikacie.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

(ISBnews)