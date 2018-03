11bit studios ustalił premierę gry 'Frostpunk' na 24 kwietnia br.



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - 11 bit studios ustalił globalną datę premiery gry "Frostpunk", w wersji na komputery PC, na 24 kwietnia 2018 r., podała spółka.

"Tytuł w wersji cyfrowej dystrybuowany będzie za pośrednictwem wiodących światowych platform growych, w tym Steam, GOG oraz Humble Bundle. (...). 'Frostpunk' w edycji pudełkowej 'Victorian Edition', zawierającej m.in. artbook 'New London - The Art of Frostpunk', będzie dostępny na najważniejszych światowych rynkach growych, w tym m.in. USA, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i w Polsce" - czytamy w komunikacie.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)