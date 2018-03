Mennica Polska ma obecnie zamówienia na produkcję 1,7 mld monet obiegowych



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Mennica Polska ma aktualnie portfel zamówień na bieżący rok, który obejmuje produkcję 1,7 mld monet obiegowych, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki.

„Obecnie mamy do produkcji 1,7 mld monet. Większa część kontraktów z Tajlandii wejdzie w tym roku. To nie oznacza, że to koniec. Można oczekiwać, że NBP zamówi monety okolicznościowe w związku z setną rocznicą niepodległości, a także pojawiają się kolejne przetargi" – powiedział ISBnews Zambrzycki.

W sektorze deweloperskim oczekuje on, że rozpoznawanie w wynikach spółki sprzedaży mieszkań z projektu Mennica Residence I odbędzie się głównie w II kwartale 2018 roku. Jednocześnie zaznaczył, że sprzedaż drugiego etapu idzie bardzo dobrze z 280. nabytymi mieszkaniami z łącznej puli 334.

Z kolei w projekcie Dolina Wisły, Mennica Polska uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę na pierwszy etap i stara się o warunki zabudowy na kolejne etapy.

W przypadku wieżowca Mennica Legacy Tower oczekiwane jest zakończenie realizacji mniejszej wieży w czerwcu 2019 i jej komercjalizacji do połowy bieżącego roku. Tymczasem na grudzień 2019 zakładane jest sfinalizowanie wyższej wieży. Według słów Zambrzyckiego, trwają tu prace nad pozyskaniem jednego najemcy na całą wieżę.

„Z raportów wynika, że projekt idzie zgodnie z harmonogramem" – zaznaczył prezes Mennicy Polskiej.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)