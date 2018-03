Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 10,3% r/r do 495,7 mln zł w lutym 2018 r., podała spółka.

Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 6% r/r do 374,8 mln zł w lutym. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 8% r/r do 272 mln zł, poinformowano w komunikacie.

Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 15,1% r/r, osiągając przychody w wysokości 196,3 mln zł.

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują 5 kwietnia o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 416,32 mln zł z zysku za 2017 r., tj. 3,2 zł brutto na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2017 rok w łącznej wysokości 416 320 tys. zł, tj.w kwocie 3,2 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy ma zostać wyznaczony na 25 kwietnia, a termin wypłaty na 10 maja 2018 roku, podano także.



>>> Zobacz też rekomendacje

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie nie została wybrana przez Tel Aviv Stock Exchange (TASE) do kolejnego etapu rozmów dotyczących zakupu części udziałów w TASE, podała GPW. >>>>

PKO Bank Polski odnotował 3 104 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2017 r. wobec 2 874 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Wartość portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego wyniosła 205,7 mld zł na koniec 2017 r. i wzrosła w ujęciu rocznym o 5 mld zł. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do 5,5% z 5,9% rok wcześniej, podał bank. >>>>

- PKO Bank Polski, po wdrożeniu w pełni regulacji MSSF 9, nadal ma zdolność regulacyjną do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. >>>>

Asseco Poland szacuje wstępnie za 2017 r. skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na 466 mln zł, zaś skonsolidowany wynik operacyjny rok na 585 mln zł, podała spółka. >>>>

Zarząd Asseco Poland zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 oraz z zysków lat ubiegłych w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Murapol przydzielił obligacje na okaziciela serii HA o łącznej wartości nominalnej 2,33 mln zł, podała spółka. >>>>

Gino Rossi przyznało Miss Class, spółce zależnej Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce, podało Gino Rossi.>>>>

- Mostostal Warszawa podpisał umowę z Zielona Góra Property na rozbudowę i przebudowę Centrum Handlowego Focus Mall Zielona Góra, podała spółka. Wartość umowy wynosi 199,9 mln zł netto. >>>>

Multimedia Polska odnotowała 1,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Laser-Med (obecnie One More Level) przeprowadziła z sukcesem połączenie z One More Level - podmiotem działającym w branży gier komputerowych - i zmieniła nazwę, poinformowała spółka. Według niej zrealizowane połączenie będzie miało bardzo duży wpływ na dalszy rozwój One More Level i budowanie wzrostu wartości spółki w oparciu o nowy przedmiot działalności, jakim jest produkcja gier komputerowych. >>>>

Pharmena zakończyła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1­MNA i kontynuuje rozmowy z zainteresowanymi podmiotami. Przemysł farmaceutyczny wykazał również zainteresowanie w dwóch nowych wskazaniach dla 1-MNA, dla których Pharmena posiada już ochronę patentową. Wartość rynkowa dla nowych wskazań szacowana jest na kilkadziesiąt mld USD, podała spółka. >>>>

Tower Investments podpisał list intencyjny dotyczący nabycia nieruchomości z Domem Handlowym "Ziemowit" w Opolu za 12,2 mln zł netto, podała spółka. >>>>

- i2 Development wprowadził do oferty 89 lokali o łącznej powierzchni 5,6 tys. m2 w I etapie inwestycji Ogrody Grabiszyńskie we Wrocławiu, poinformowała spółka. >>>>

Kruk rusza z dużą wiosenną kampanią reklamową, która ma przynieść „dziesiątki tysięcy" nowych ugód z klientami, poinformował prezes Piotr Krupa. >>>>

Kruk czuje się na na siłach i jest gotowy do konsolidacji rynkowej, gdyby pojawiły się oferty, poinformował prezes Piotr Krupa. >>>>

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź oczekuje zmiany linii działania zagranicą oraz pomysły rozwojowe, które byłyby realizowane w Polsce, wynika z wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. >>>>

Konsorcjum firmy Agat i Naftoremont-Naftobudowy (spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu) zawarło z PERN umowę na generalne wykonawstwo zbiorników magazynowych 2 x 32 000 m3 wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oraz takich samych zbiorników w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, podał Polimex. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania wynosi 130 mln zł, z czego na Naftoremont-Naftobudowę przypada 65 mln zł. >>>>

Everest Capital

Everest Capital przydzielił 3,5 - letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, poinformował Dom Maklerski Navigator, który był organizatorem emisji i oferującym. "Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii E oraz F w kwocie ok. 23 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na zwiększenie akcji pożyczkowej. Emisja obligacji serii L zakończyła się redukcją, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów działalnością grupy Everest" - powiedział prezes Everest Capital Andrzej Dworczak, cytowany w komunikacie. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę i będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse, dodano.

Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zawarły z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy nabycia węgla za łącznie ok. 212,5 mln zł netto rocznie, podała Grupa Azoty. >>>>

Spółka Lotos Upstream rozpoczęła działalność operacyjną, a w skład jej grupy kapitałowej weszły Lotos Norge oraz Lotos Geonafta poinformowała Grupa Lotos. Wkrótce grupę kapitałową Lotos Upstream zasili Baltic Gas, a w planach jest poszerzenie działalności, w pierwszej kolejności o teren Brytyjskiego Szelfu Kontynentalnego, aby docelowo podwoić wielkość wydobycia Lotosu, dodano. >>>>