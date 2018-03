i2 Development wprowadził do sprzedaży 89 lokali we Wrocławiu



Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - i2 Development wprowadził do oferty 89 lokali o łącznej powierzchni 5,6 tys. m2 w I etapie inwestycji Ogrody Grabiszyńskie we Wrocławiu, poinformowała spółka.

"W pierwszym etapie projektu powstanie 7- kondygnacyjny budynek z garażem podziemnym, w którym znajdować się będzie 87 funkcjonalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 42 do 113 m2 oraz 2 lokale użytkowe w parterze" - czytamy w komunikacie.

Ogrody Grabiszyńskie powstają na terenie osiedla Grabiszyn-Grabiszynek (dawna dzielnica Fabryczna), w południowej części Wrocławia, podano także.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji jej budowa rozpocznie się w marcu br., a zakończy w IV kwartale 2019 r., dodano.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)