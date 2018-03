Pharmena kontynuuje rozmowy z firmami farmaceutycznymi nt. leku 1-MNA



Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Pharmena zakończyła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1­MNA i kontynuuje rozmowy z zainteresowanymi podmiotami. Przemysł farmaceutyczny wykazał również zainteresowanie w dwóch nowych wskazaniach dla 1-MNA, dla których Pharmena posiada już ochronę patentową. Wartość rynkowa dla nowych wskazań szacowana jest na kilkadziesiąt mld USD, podała spółka.

"Zakończyliśmy etap prezentacji wyników badań leku 1-MNA przemysłowi farmaceutycznemu, natomiast ostateczne rozmowy jeszcze się nie zakończyły. Dotychczas zaproponowane przez potencjalnych partnerów rozwiązania w zakresie dalszego rozwoju projektu leku w obszarze chorób sercowo-naczyniowych nie były dla nas satysfakcjonujące. Czekamy jeszcze na feedback od pozostałych firm. Zamierzamy kontynuować rozmowy dotyczące rozwoju projektu leku 1-MNA z zainteresowanymi partnerami w przedstawianych dotychczas obszarach, ale i również w nowych wskazaniach, dla których widzimy potencjał rozwoju 1-MNA" - powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

Spółka zamierza kontynuować rozmowy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie dotychczas prezentowanych wskazań leku 1-MNA w obszarze chorób sercowo-naczyniowych. Jednocześnie w oparciu o prezentowane wyniki badań II fazy, przemysł wykazał dodatkowo zainteresowanie nowymi wskazaniami dla substancji 1-MNA. Są to choroby o podłożu zapalnym obejmujące niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby oraz tętnicze nadciśnienie płucne. Pharmena posiada ochronę patentową na powyższe wskazania na wszystkich kluczowych rynkach świata do 2026 r., podano również.

"Oba zastosowania, którymi jest zainteresowany przemysł to choroby, na które nie ma obecnie zarejestrowanych leków lub efektywnych terapii. Wartość światowego rynku w tych obszarach szacowana jest od kilku do kilkudziesięciu miliardów USD i stanowi istotny potencjał dla zastosowania cząsteczki 1­MNA w terapiach medycznych" - podkreślono.

Przedstawione w lipcu 2016 r. przez spółkę wyniki badań II fazy, które były przedmiotem rozmów z koncernami farmaceutycznymi, potwierdziły wysoką skuteczność w obszarze przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym. Lek 1-MNA istotnie wpływał na redukcję markerów stanu zapalnego, które są odpowiedzialne za rozwój zmian miażdżycowych oraz ostrych incydentów wieńcowych u człowieka. W dotychczasowych badaniach klinicznych 1-MNA wykazał wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania, dlatego Pharmena również bada możliwości w innych potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych np. w postaci stosowania leku doustnego, przypomniano w materiale.

"Dotychczas udowodnione korzyści terapeutyczne 1-MNA w zastosowaniach miejscowych na skórę, posiadają nasze produkty dermatologiczne. Obecne badania kliniczne leku 1-MNAwykazały skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w obszarze przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym, a dodatkowo potwierdziły też inne możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych dla substancji 1-MNA" - powiedział też prezes.

Potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA objęłyby m.in. zmniejszanie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak prewencja zawału serca, udaru mózgu oraz niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby i tętnicze nadciśnienie płucne, podsumowano.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

(ISBnews)