JSW planuje produkcję 15,4 mln ton węgla, 3,6 mln ton koksu w 2018 r.



Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Cele Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na 2018 r. zakładają m.in. wyprodukowanie 15,4 mln ton węgla i 3,6 mln ton koksu, podała spółka. Udział węgla koksowego w produkcji ogółem ma wynieść 74%.

W 2017 roku kopalnie JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla, w tym 10,7 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla do celów energetycznych, natomiast produkcja koksu wyniosła 3,5 mln ton, podała spółka w komunikacie.

Cele JSW na ten tok w segmencie węglowym to: "Kontynuacja odbudowy potencjału technologicznego Kopalń; wzrost wolumenu produkcji węgla i udziału węgla koksowego w produkcji ogółem; wzrost wydajności na zatrudnionego", podano w prezentacji.

Cele dla segmentu koksowego to: "Stabilna produkcja koksu i maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych; działania w kierunku zagospodarowania majątku po zaprzestaniu produkcji w koksowni Dębieńsko", podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)