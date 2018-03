Produkcja energii Taurona wzrosła o 9,6% r: r do 18,41 TWh w 2017 r.



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii wzrosła o 9,6% r/r do 18,41 TWh w 2017 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 1,7% r/r do 1,3 TWh

W 2017 r. produkcja węgla handlowego w grupie była wyższa o 1,3% r/r i wyniosła 6,45 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 11,7% r/r do 6,77 mln ton, podano w komunikacie.

"W analizowanym okresie 57% zapotrzebowania grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych" - czytamy dalej.

Produkcja ciepła w 2017 r. osiągnęła poziom 12,2 PJ, tj. o 5,9% więcej r/r.

"W segmencie Dystrybucja Grupa Tauron odnotowała 3,4-proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom 51,4 TWh energii elektrycznej. To pochodna bardzo dobrej koniunktury gospodarczej wpływającej na większy pobór energii elektrycznej przez odbiorców" - podano także.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 34,9 TWh, co oznacza wzrost o 9% r/r. Znaczący wzrost wolumenu jest efektem aktywnych działań sprzedażowych skutkujących w szczególności wyższą sprzedażą energii na rzecz klientów biznesowych, wskazał Tauron.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

