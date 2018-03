Zysk netto LPP wzrósł r: r do 299,5 mln zł w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - LPP odnotowało 299,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 157 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 376,6 mln zł wobec 199,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 148,9 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 1 853,4 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 440,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 174,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 029,43 mln zł w porównaniu z 6 019,05 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż grupy kapitałowej wzrosła w ub.r. o 17% r/r, zaś sprzedaż w sklepach porównywalnych ((like-for-like, LFL) - o 10% r/r, podano w raporcie.

"LFL były dodatnie w każdym miesiącu IV kw. 2017. Wszystkie marki pokazały dodatnie LFL w IV kw. 2017. W IV kw. 2017 LFL były dodatnie w większości krajów (najwyższe w Rumunii, Chorwacji, Rosji i krajach bałtyckich)" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 493,43 mln zł wobec 280,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki osiągnięte przez GK LPP SA w 2017 roku w podstawowej mierze zależały od funkcjonowania pięciu detalicznych sieci sprzedaży Reserved, Cropp, House, Mohito oraz Sinsay, przy czym najistotniejszą część przychodów i zysku wypracowały sklepy Reserved. Natomiast największą dynamikę przyrostu przychodów odnotowała sieć sprzedaży Sinsay i Reserved" - czytamy w raporcie.

Udział Reserved w całości sprzedaży grupy w ub.r. wyniósł 44,9% (wobec 44,7% rok wcześniej). Wzrosty sprzedaży marek Sinsay i Reserved w ub.r. wyniosły odpowiednio: 32,4% i 17,3%.

W ub.r. grupa powiększyła powierzchnię handlową sklepów o ok. 80 tys. m2 (ok. 8,7%). Na koniec 2017 roku łączna powierzchnia placówek sprzedaży detalicznej w całej grupie wyniosła ok. 1 000,6 tys. m2, z czego ok. 486,6 tys. m2 poza granicami Polski.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)